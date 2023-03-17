المنتخب الوطني يخسر أمام الكويت في كرة القدم الشاطئية

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام منتخب الكويت بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب جامتيم أرينا في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها مملكة تايلند خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار الجاري.

واستقبل الفدائي الأهداف في جميع أشواط اللقاء، ولم يظهر بالشكل المأمول، رغم محاولات المدرب سامي سالم إشراك معظم اللاعبين.

ويسعى فدائي الشواطئ لتعويض الخسارة بالفوز على قيرغستان في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد القادم، للمحافظة على أمل التأهل للدور الثاني، ومواصلة المنافسة مع باقي المنتخبات للحصول على أول 3 مراكز للتأهل إلي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم.