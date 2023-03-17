المؤسسات العلمائية تدين اقتحام الصهاينة للمسجد الأقصى

أدانت المؤسسات العلمائية والمؤسسات العاملة للقدس والأقصى بغزة، اقتحام الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك، وقيامهم بطقوسهم فيه، مؤكدين أن المسجد الأقصى وباحاته خط أحمر.

وقالت المؤسسات في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات على مقدساتنا ومن خلفنا مقاومة تحمي القدس والأقصى وتدافع عنه ولن تسمح للاحتلال بالتفرد بالقدس وأهلها ومسجدها الأقصى المبارك".

إليكم نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان تحذير واستنكار

صادر عن المؤسسات العلمائية والمؤسسات العاملة للقدس والأقصى

اعتداءات الاحتلال في الأقصى .. ناقوس خطر

في ظل تهديد جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك في ظل ما يعرف بعيد الفصح العبري بدعوات من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وحماية من قوات وشرطة الاحتلال، وكذلك ما قامت به "منظمة بيدينو" الاستيطانية من إطلاق حملة حثت فيها أتباعها المتطرفين على تصوير الأطفال الفلسطينيين خلال لعبهم كرة القدم داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك .

ودعت المنظمة في حملتها لاعتبار "لعب كرة القدم في ساحات المسجد الأقصى المبارك " جريمة، واصفة الأطفال الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك بالمجرمين.

وطالبت المنظمة أتباعها بسلسلة آجراءات لمضايقة ومحاولة ترهيب الأطفال أثناء لعبهم داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك ، تضمنت تصوير الأطفال ومحاولة التحقيق معهم لمعرفة أسمائهم، ومطالبة شرطة الاحتلال بمنعهم من لعب كرة القدم داخل المسجد الأقصى المبارك، كما وشجعت المستوطنين على تهديد أطفال القدس بالسجن.

هذا وأرفقت المنظمة رابطاً إلكترونياً لتقديم شكوى لشرطة الاحتلال ضد لاعبي كرة القدم في ساحات المسجد الأقصى المبارك .

وإننا في المؤسسات العاملة للقدس والأقصى نؤكد على ما يلي:

أولًا: إن إصرار جماعات المستوطنين الاجرامية وبحماية قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال على تطبيق مثل هذه القرارات - وخاصة منع أطفالنا من اللعب في ساحات الأقصى - يحمل أهدافاً خبيثة تسعى الحكومة الصهيونية المتطرفة وجماعات المستوطنين لتحقيقها, لذا نؤكد على خطورة مثل هذه الخطوات تجاه المسجد الأقصى والمصلين فيه ولا سيما الأطفال منهم .

ثانيًا: ندين بشدة اقتحام الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك, وقيامهم بطقوسهم فيه, مؤكدين أن المسجد الأقصى وباحاته خط أحمر، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الاعتداءات على مقدساتنا ومن خلفنا مقاومة تحمي القدس والأقصى وتدافع عنه ولن تسمح للاحتلال بالتفرد بالقدس وأهلها ومسجدها الأقصى المبارك .

ثالثًا: ندعو جميع أهلنا في بيت المقدس، وفي الداخل الفلسطيني، وكل محب للأقصى, وكل من يستطيع أن يصل إليه ويرابط فيه، أن يكثفوا الرباط فيه.

رابعًا: ندعو من تم إبعاده عن المسجد الأقصى، ومن لم يستطع الوصول إليه، الجيل الصاعد وجيل التحرير أن يرابط في أقرب نقطة من الأقصى، ولا تتركه وحيداً حتى الزقاق المؤدية إلى أبوابه إن منعوك رابط فيها، وجودك فيه يحميه ولن يمرر أي مخطط توراتي فيه, وغيابك يعرضه للخطر خاصة في ظل هذه الهجمة الغير مبسوقة على القدس والمسجد الأقصى المبارك .

خامسًا: ندعو شعبنا في جميع أماكن تواجده للقيام بمسيرات حاشدة ضد هذه الإجراءات التي يتخذها الصهاينة وجماعات المستوطنين المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه.

سادسًا: ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تغطية هذه الأحداث والانتهاكات الصهيونية للمقدسات وفضحها؛ حتى تصل حقيقة هذه الانتهاكات إلى العالم أجمع.

سابعًا: ندعو المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف مثل هذه القرارات الخطيرة, وعدم التخلي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الشعب الفلسطيني, الذي ينشد السلام ويطلب الكرامة والحرية , والتخلص من سيطرة الاحتلال.

اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين, وطهره من اليهود الغاصبين.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾

المؤسسات العلمائية والمؤسسات العاملة للقدس والأقصى – قطاع غزة

25/ شعبان /1444هـ الموافق الجمعة 17/مارس/2023م