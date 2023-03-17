تحديث أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 17 مارس 2023

جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 17 مارس 2023، كالتالي:
- الدولار الأمريكي الأزرق شراء 364.5 - 366 بيع
- الدولار الأمريكي الأبيض شراء 363 - 364 بيع
- الدينار الأردني شراء 512 - 514 بيع
- الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني شراء 71 - 71.2 بيع
- اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي شراء 105.5 - 106.5 بيع
- اليورو الأوروبي مقابل الشيكل شراء 385 - 390 بيع
- الجنيه المصري مقابل الشيكل شراء 11.5 - 12.5 بيع
- الريال السعودي مقابل الشيكل شراء 94 - 96 بيع
- الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل شراء 95 - 97 بيع