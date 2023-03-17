تحديث أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 17 مارس 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:34 م
17 مارس 2023
 أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 17 مارس 2023
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جاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الجمعة 17 مارس 2023، كالتالي:

  • الدولار الأمريكي الأزرق شراء 364.5 - 366 بيع 
  • الدولار الأمريكي الأبيض شراء 363 - 364 بيع
  • الدينار الأردني شراء 512 - 514 بيع 
  • الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني شراء 71 - 71.2 بيع
  • اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي شراء 105.5 - 106.5 بيع 
  • اليورو الأوروبي مقابل الشيكل شراء 385 - 390 بيع
  • الجنيه المصري مقابل الشيكل شراء 11.5 - 12.5 بيع
  • الريال السعودي مقابل الشيكل شراء 94 - 96 بيع
  • الدرهم الإماراتي مقابل الشيكل شراء 95 - 97 بيع
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