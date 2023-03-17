بالصور أداء صلاة الجمعة أمام الصليب الأحمر بغزة نصرةً للأسرى ودعمًا للأسير خضر عدنان

أدى المئات من الفلسطينيين صلاة الجمعة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ نصرةً للأسرى بالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية لليوم الـ (32) على التوالي لمواجهة الحرب التي يشنها المجرم الصهيوني إيتمار بن غفير عليهم، ودعمًا للأسير القائد الشيخ خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (41) رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وشارك في الصلاة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وأهالي الأسرى، بدعوة من "فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى".

من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: "أن الأسرى يخوضون معركة بركان الحرية أو الشهادة ويواصلون خطوات العصيان الجماعي لليوم الـ (32) على التوالي رفضًا للإجراءات التي تنفذها إدارات السجون الصهيونية بحقهم".

وأشار حبيب بأن الشيخ القائد الأسير خضر عدنان مفجر ثورة الأمعاء الخاوية يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (41) على التوالي بشموخ وكبرياء رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وقال حبيب: "ليس أمام شعبنا إلا المقاومة وسيبقي شعبنا صامدًا أمام هذا الاحتلال الصهيوني، ومعركتنا مفتوحة ولن تتوقف حتى زوال الاحتلال، ومن حقنا المشروع أن نستخدم كل أدواتنا في مواجهته، مشيرًا لدور المقاومة في توحيد الكل الفلسطيني".

وترحم حبيب على شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا في خضام هذا الصراع المستمر مع المحتل الصهيوني.































