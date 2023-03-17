الاحتلال يرفض تجميد قرار هدم مدرسة في بيت لحم

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" رفض الاستئناف المتعلق بتجميد قرار هدم مدرسة "تحدي 5" الأساسية المختلطة، في منطقة جب الذيب ببيت تعمر، شرق بيت لحم.

وحسب المصادر، فقد رفضت محكمة الاحتلال العليا الاستئناف الذي قدمته الهيئة لتجميد قرار هدم المدرسة، عقب قرار الهدم الجائر الذي صدر قبل نحو أسبوع وتضمن مهلة 60 يوما للتنفيذ.

الجدير بالذكر، أن المدرسة تضم الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي، ويدرس فيها 66 طالبا وطالبة، وقد تعرضت للهدم عام 2017، قبل أن يتم إعادة بنائها، وهي قائمة على أرض تبرع بها مواطنون.