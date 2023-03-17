أبو مرزوق: مصلحتنا التصعيد في وجه الاحتلال ونرفض مؤتمر شرم الشيخ

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، أن الفلسطينيين يساندون الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان وصموده في وجه السجان الصهيوني.

وقال أبو مرزوق الذي يتواجد في روسيا في تصريحات لقناة "الميادين": "مصلحتنا المباشرة هي التصعيد في وجه الاحتلال ونرفض مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمرات التي تسعى إلى الهدوء".

وأضاف: "هناك كلام ولكن لا إجراءات أميركية أو أوروبية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه".

وتابع أبو مرزوق: "إن هناك مواجهة "إسرائيلية" جديدة مع شعبنا في الأراضي المحتلة عام 48 أساسها هدم البيوت، لافتاً إلى أن قرارات الهدم "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة عام الـ 48 تشير إلى مرحلة جديدة داخل الخط الأخطر".

وقال : مشكلتنا هي في التنسيق الأمني والمعلومات التي يقدمها الجانب الفلسطيني للاحتلال للأسف، موضحاً أنه على الفلسطيني أن ينتبه إلى أن التعاون والتنسيق مع شعبه أهم من التنسيق والتعاون مع الاحتلال.

وختم أبو مرزوق قائلاً:" نتشاور مع الجانب الروسي بشأن المتغيرات على الصعيد الدولي لما للقضية الفلسطينية من ارتباط بها".