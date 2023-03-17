سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة 17-3-2023 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في جميع محافظات البلاد عبر الانترنت للوصول إلى أسعار الذهب الجديدة بالتعاملات الفورية بالأسواق حيث جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-3-2023

سعر الذهب في دمشق عيار 21 اليوم ، شراء: 405,000 ، مبيع: 409,000 ليرة .

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء : 406,000 ، مبيع : 410,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء : 413,000 ، مبيع: 415,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء413,000 ، مبيع : 416,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو الآتي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 445,714 وشراء 444,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 408,571 وشراء 407,524

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 390,000 وشراء 389,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 334,286 وشراء 333,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 260,000 وشراء 259,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 222,857 وشراء 222,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,861,714 وشراء 13,826,171 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,120,000 وشراء 3,112,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 445,714,286 وشراء 444,571,429 ليرة .

ونشير إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من محل صاغة لآخر ، وفي نهاية المقالة الت تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الجمعة 17-3-2023 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .