حداداً على الشهداء.. إضراب شــــامل يعُم مدينة جنين

عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الجمعة 17-3-2023، مدينة جنين بالضفة المحتلة، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا في اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين أمس.

وبدوره، قال أمين سر إقليم حركة "فتح" في جنين عطا أبو ارميلة: "إن الإضراب الشامل عم المحافظة بدعوة من الحركة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة الذين ارتقوا برصاص القوات الخاصة "الإسرائيلية"، أمس.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين عصر أمس، واستشهد على اثر ذلك أربعة شبان وهم : صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير(37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما).