قناة عبرية تكشف عن الجهة التي يقف خلفها منفذ عملية "مجدو"

كشفت بعض وسائل الإعلام العبرية، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عن الجهة التي يقف خلفها منفذ عملية "مجدو"، على حد زعمها.

وقالت القناة 12 العبرية: "إن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية تشير إلى أن تفجير العبوة الناسفة في "مجدو" كان عملية مشتركة بين "حــزب الله" و"حمــاس" في لبنان".

وكان قال وزير الحرب الصهيوني، يوآف غالانت أمس الخميس إنه تم منع عملية وصفها "بالكبيرة والصعبة" عقب التفجير الذي نفذه مسلح جنوب حيفا، في حين نفت قوات الأمم المتحدة العاملة جنوب لبنان (يونيفيل) علمها بحدوث تسلل باتجاه "إسرائيل".

وأضاف غالانت :"إن العملية التي تم منعها تحمل في طياتها ضررا كبيرا، موضحاً أن عملية "مَجِدّو" مركبة ومعقدة وذات خيوط عديدة، قائلا إن "إسرائيل" ستصل إلى كامل تفاصيلها، على حد قوله.