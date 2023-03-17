الولايات المتحدة تؤكد أنها لا نسعى للتصعيد مع روسيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بات رايدر، أن واشنطن لا تسعى للتصعيد مع روسيا بالرغم من حادث المسيّرة الذي وقع مؤخراً في البحر الأسود.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لـ"رايدر"، عقب كشف وزارة الدفاع الأمريكية لمقطع مصور كان يصنف "سريا"، يستعرض تفاصيل حادث إسقاط المسيرة، حيث أظهر المقطع مقاتلة روسية من طراز سوخوي "سو-27" تتحرك بالقرب من المسيرة الأميركية، مع إطلاق ما يبدو أنه وقود عند أقرب نقطة من المسيرة.

وقال رايدر :"إن واشنطن لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة (إم. كيو 9)"، مؤكدا أنه من المستبعد للغاية أن يتمكن الروس من استرجاع أي شيء له فائدة من الطائرة.

ويُشار إلى أنه تم التقط المقطع من خلال كاميرا مثبتة في أسفل جسم طائرة الاستطلاع الأميركية.

ومن جانبها، قالت روسيا :"إن الطائرة المسيرة كانت تقترب من أراضيها، بينما تصر الولايات المتحدة على أنها كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي".

جدير ذكره أنه أعلنت موسكو، الثلاثاء، أنها فرضت من جانب واحد منطقة حظر جوي على المنطقة التي حلقت فيها المسيرة الأميركية، في إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.