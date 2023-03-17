مقتل امرأة في حيفا بالداخل المحتل

قُتلت امرأة في مدينة حيفا بالداخل المحتل، صباح اليوم الجمعة، فيما اعتقلت الشرطة زوجها (35 عاما) للاشتباه بارتكابه الجريمة.

وفي التفاصيل، عُثر على جثة المرأة، وهي تبلغ من العمر 31 عامًا، من سكان مدينة حيفا في منزلها وهي فاقدة للوعي ويظهر عليها علامات عنف على جسدها.

وبحسب المعلومات، في الساعات الأولى من الصباح، اتصل الزوج إلى ما يسمى بـ" مركز الاستعلامات 101" التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" وأبلغ أنه ضرب زوجته.

وبدورها، أفادت "نجمة داود الحمراء"، أنها تلقت بلاغا في الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، بمقتل المرأة، ولاحقاً، تم التأكد من أن ضحية الجريمة امرأة من المجتمع اليهودي.

وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية الأولية، أقر الطاقم الطبي وفاتها.

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى المكان، وتبين في المرحلة الأولى من التحقيق وجود اشتباه بارتكاب جريمة قتل تورط فيها زوج الضحية، وعمره 35 عاما.