هل طرأ تغير على أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم الجمعة 17-3-2023 ؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق الفلسطينية، اليوم الجمعة 17-3-2023، ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار بيعها.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بأسعار الدولار وباقي العملات وكافة التحديثات التي تطرأ عليها؛ لما يهم الكثير من التجار والمستثمرين في البورصة وغيرهم.

وجاءت أسعار صرف الدولاروباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 17-3-2023، كما يلي:

- سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.66

- سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.17

- سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.89

- سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12