أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-3-2023

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 17-3-2023، حيث يستحوذ هذا الموضوع على اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين، ويبحثون عنه باستمرار وخاصة المستثمرين والتجار والمقبلين على الزواج.

وبشكل دائم نحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بأسعار الذهب في سوريا وكافة التغيرات التي تطرأ عليها، حيث تهم المتابعين بشكل واضح ويبحثون عن التحديثات المستمرة لأسعارها تبعاً للأسعار العالمية.

وجاءت أسعار بيع الذهب بمختلف العيارات في سوريا اليوم الجمعة 17-3-2023، كما يلي:

العيار السعر بالليرة

- سعر الذهب عيار 24: 154,678 ليرة

- سعر الذهب عيار 22: 141,790 ليرة

- سعر الذهب عيار 21: 135,347 ليرة

- سعر الذهب عيار 18: 116,011 ليرة

- سعر الأوقية الذهب : 4,810,493 ليرة

- سعر الجنيه الذهب: 1,082,774 ليرة



