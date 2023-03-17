الطقس: أجواء ربيعية معتدلة وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2023-03-17، أن يكون الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما يوم السبت: 2023-03-18

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.