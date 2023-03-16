سعر الذهب عيار 21 في الأردن للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 16-3-2023 ، وسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة بعد منتصف الليل التي يريد من خلال الباحثون من المهتمين منهم التجار والمستهلكين من أجل التعرف سويا على أسعار الذهب في الأردن جميع العيارات وبعد هذه المقدمة يترتب على كل شخص من المواصلة في المتابعة حتى السطر الأخير للتعرف عليها وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 16-3-2023

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 43.80 دينار و61.75 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 40.15 دينار و 56.60 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 38.33 دينار و 54.03 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 32.85 دينار و46.31 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 25.55 دينار و 36.02 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 21.90 دينار و 30.87 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,362 دينار و1,920 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 306.64 دينار و432.25 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 43,805 دينار و 61,749 دولار .





سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 مارس 43.81 38.33 32.86 25.56 21.90

14 مارس 43.44 38.01 32.58 25.34 21.72

13 مارس 43.67 38.21 32.76 25.48 21.84

12 مارس 42.63 37.31 31.98 24.87 21.32

11 مارس 42.63 37.31 31.98 24.87 21.32

10 مارس 42.68 37.34 32.01 24.89 21.34

9 مارس 41.78 36.56 31.34 24.37 20.89

8 مارس 41.40 36.23 31.05 24.15 20.70

7 مارس 41.41 36.24 31.06 24.16 20.71

6 مارس 42.14 36.87 31.60 24.58 21.07

وفي نهاية المقالة التي من خلالها شرحنا بها حول سعر الذهب عيار 21 في الأردن للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 16-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .