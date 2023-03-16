اسهل طريقة لاستخدام برنامج GPT 4 الجديد 2023 - استعمال برنامج جي بي تي

اسهل طريقة لاستخدام برنامج GPT 4 الجديد 2023 ، وبعد ان تم الإعلان عنه اليوم بشكل رسمي خلال الساعات الماضية انهالت عمليات البحث بشكل كبير جدا من قبل الالاف من الأشخاص المهتمين في العديد من الدول العربية من أجل التعرف على مزاياه وخصائصه إضافة إلى خطوات استعماله ، وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في أن يقوم في وضعها في هذه المقالة التي تم توزيعها على الانترنت كافة .

ولقد وضعنا لكم في هذه المقالة التي نشرح فيها خطوات اسهل طريقة لاستعمال برنامج GPT 4 الجديد مقطع فيديو يفسر لكم تلك الخطوات كاملا وبدون تقطيع ويتطلب من الجميع بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة حتى النهاية ، وهو التالي :

مميزات برنامج GPT 4 الجديد 2023

ويمكن لكم الاطلاع أكثر على مميزات برنامج GPT 4 بعد الآن وفي أولى المزايا أولا: يدعم روبوت "شات جي بي تي" لكنه مدفوع الأجر باشتراك شهري 20 دولارا.

ثانيا: وفي الميزة الثانية، لن تتاح هذه النسخة للاستخدام أو التجربة العامة على أمل أن تتاح في المستقبل للنسخة المجانية.

ثالثا: وفي الميزة الثالثة من برنامج GPT 4 ، إذ أنه نموذج متعدد الوسائط وقادر على تحليل النصوص والصور معا.

رابعا: وفي الميزة الرابعة ، أنه أكثر منطقيًا من أسلافه .

اسهل طريقة لاستعمال برنامج GPT 4

كيفية استخدام موقع Chat gpt للذكاء الاصطناعي 2023

وعن الإجابة عن هذا الموضوع فقد وضعنا لكم في هذه الفقرة وهي التالي: وعبر موقع تشات جي بي تي حيث يطلب أي شيء من خلال الدردشة ويربكك وما تريد معرفته.

كما ويشترط خلال استخدام موقع Chat gpt للذكاء الاصطناعي 2023 أن تكون فترة المعلومات قبل عام 2021 لأن معلومات هذا الموقع محدودة. عام 2021 ، كما ونستكمل معكم باقي التفاصيل.

استعمال موقع Chat gpt

ابرز مميزات موقع Chat gpt وهي التالي: أولا: الإجابة عن الأسئلة، ثانيا: إنشاء النصوص (مثل كتابة المقالات أو المقالات أو القصص)، ثالثا: تلخيص النصوص، رابعا: الترجمة، خامسا: كتابة الشعر أو تأليف الأغاني، سادسا: الدردشة أو إجراء محادثة، سابعا: المساعدة في كتابة الأكواد .

كما ونشير لكم إلى أن موقع تشات جي بي تي الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي، القدرة الفائقة والفورية على شرح مفاهيم معقدة بكلمات بسيطة وبإنتاج محتوى من الألف إلى لياء بلا اقتباس مباشر من مصادر أخرى .

رابط تحميل موقع Chatgpt

ووصل عدد مستخدمي موقع Chatgpt ما يقارب المليون خلال خمسة أيام فقط ، ويمكن لكم تحميل موقع تشات جي بي تي وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــــــــا .

عيوب موقع Chat gpt

أولا: وفي العيب الأول، رصد أخطاء عند صياغة جمل بالعربية في بعض الأحيان.

ثانيا: وفي العيب الثاني، عند الترجمة من الإنجليزية إلى العربية تكون النتيجة مدهشة .

ثالثا: وفي العيب الثالث، بعض المستخدمين اشتكوا من دقته في البحث وخلل في بعض الحسابات الرقمية .

رابعا: وفي العيب الرابع، أحيانا يعطي إجابات خاطئة أو تعليمات ضارة أو محتوى متحيزا.

مميزات موقع Chat gpt

أولا: الميزة الأولى ، تبسيط العمليات التشغيلية وتعزيزها من خلال الأتمتة.

ثانيا: الميزة الثانية، تقديم خدمات ما بعد البيع عند شراء العملاء للمنتجات.

ثالثا: الميزة الثالثة ، ترجمة النصوص من لغة إلى أخرى.

رابعا: الميزة الرابعة ، البحث.

خامسا: الميزة الخامسة، تسهيل عملية رحلة العميل.

سادسا: الميزة السادسة، توليد أفكار جديدة.

سابعا: الميزة السابعة، كتابة الأكواد البرمجية.

ثامنا: الميزة الثامنة، أتمتة أجزاء من عملية البيع.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع حول اسهل طريقة لاستخدام برنامج GPT 4 الجديد 2023 وضع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .