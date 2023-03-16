القوى الوطنية والإسلامية: مجزرة جنين لن تمر دون حسان

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، أنّ عملية الاغتيال التي ارتقت قائدين من سرايا القدس وشاب وفتى بعد اقتحام قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، "لن تمرّ دون حساب".

إليك بيان لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية:



نزف شهداء جنين الأبطال ونؤكد أنّ ثورة شعبنا مستمرة رغم لقاءات العقبة وشرم الشيخ المرفوضة

نزف إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة صهيونية فاشية في مدينة جنين، عصر اليوم الخميس، وهم الشهداء:

يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً

نضال أمين زيدان خـازم ٢٨ عاماً

عمر محمد عوادين ١٦ عاماً

لؤي خليل الزغير ٣٧ عاماً

إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا.

إن جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن.

إن ما يخطط الاحتلال له في الاجتماع الأمني في شرم الشيخ من ترتيبات أمنية للتغطية على جرائمه وعدوانه الهمجي على شعبنا ومحاصرة المقاومة الشعبية والمسلحة وخنقها واجتثاثها لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه ونضاله حتى التحرير، كما أن استمرار السلطة الفلسطينية في القفز عن السياسات العنصرية والدموية لجيش الاحتلال وحكومته الفاشية والتمسك بالاستمرار في مسار العقبة - شرم الشيخ يعد تجاهلاً لنضالات شعبنا وتضحياته، وعلى قيادة السلطة عدم المشاركة في اجتماع شرم الشيخ والتوقف عن سياسة تجاهل اجماع الشعب الفلسطيني علي رفض هذا المسار والاصرار علي تهميش الهيئات الوطنية.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية