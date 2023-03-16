امساكية رمضان 2023 في بيروت بصيغة PDF ، وخلال الفترة الماضية فقد رصد فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث الكترونية على جوجل الشهير من أجل الوصول إلى امساكية رمضان 2023 في بيروت وعلى الفور قام الفريق في وضع تفاصيلها في هذه السطور حيث نكرر مثل هذه المقالات ونضع فيها معظم الامساكيات الخاصة بتوقيت الصلوات في هذا الشهر الكريم في العديد من البلدان وعن الباقي فهو على النحو التالي :

امساكية رمضان 2023 في بيروت

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم امساكية رمضان 2023 في بيروت لجميع الصلوات من الفجر حتى العشاء ، وكل ما عليكم هو المواصلة في المتابعة .

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:17 ص 05:45 ص 11:52 ص 03:21 م 05:59 م 07:29 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:15 ص 05:44 ص 11:52 ص 03:21 م 06:00 م 07:30 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:14 ص 05:43 ص 11:52 ص 03:21 م 06:01 م 07:31 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 05:12 ص 06:41 ص 12:51 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 05:12 ص 06:41 ص 12:51 م 04:22 م 07:01 م 08:31 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 05:11 ص 06:40 ص 12:51 م 04:22 م 07:02 م 08:32 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 05:09 ص 06:39 ص 12:51 م 04:22 م 07:03 م 08:33 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 05:08 ص 06:37 ص 12:50 م 04:22 م 07:04 م 08:34 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 05:06 ص 06:36 ص 12:50 م 04:22 م 07:04 م 08:34 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 05:05 ص 06:34 ص 12:50 م 04:22 م 07:05 م 08:35 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 05:03 ص 06:33 ص 12:49 م 04:23 م 07:06 م 08:36 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 05:02 ص 06:32 ص 12:49 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 05:00 ص 06:30 ص 12:49 م 04:23 م 07:07 م 08:37 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:59 ص 06:29 ص 12:49 م 04:23 م 07:08 م 08:38 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:57 ص 06:28 ص 12:48 م 04:23 م 07:09 م 08:39 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:55 ص 06:26 ص 12:48 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:54 ص 06:25 ص 12:48 م 04:23 م 07:10 م 08:40 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:52 ص 06:24 ص 12:47 م 04:24 م 07:11 م 08:41 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:51 ص 06:22 ص 12:47 م 04:24 م 07:12 م 08:42 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:49 ص 06:21 ص 12:47 م 04:24 م 07:13 م 08:43 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:48 ص 06:20 ص 12:47 م 04:24 م 07:13 م 08:43 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:46 ص 06:19 ص 12:46 م 04:24 م 07:14 م 08:44 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:45 ص 06:17 ص 12:46 م 04:24 م 07:15 م 08:45 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:43 ص 06:16 ص 12:46 م 04:24 م 07:16 م 08:46 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:42 ص 06:15 ص 12:46 م 04:24 م 07:16 م 08:46 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:40 ص 06:14 ص 12:45 م 04:24 م 07:17 م 08:47 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:39 ص 06:12 ص 12:45 م 04:24 م 07:18 م 08:48 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:37 ص 06:11 ص 12:45 م 04:24 م 07:19 م 08:49 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:36 ص 06:10 ص 12:45 م 04:24 م 07:19 م 08:49 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:34 ص 06:09 ص 12:45 م 04:25 م 07:20 م 08:50 م.

امساكية رمضان 2023 في بيروت pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 في بيروت بصيغة pdf وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على العبارات القوية للتهنئة بهذه المناسبة وهي .

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان 2023 في بيروت بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .