بماذا استهل رئيس الفيفا ولايته الجديدة؟

استهل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداية ولايته بالإعلان عن زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وقال إنفانتينو:" إن جوائز كأس العالم للسيدات 2023 ستكون 150 مليون دولار، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في 2015 و3 أضعاف جوائز نسخة 2019".

وكان إنفانتينو قد أعيد انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتزكية، ليبدأ ولاية جديدة كرئيس للفيفا، وستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة للنساء، بحيث يريد إنفانتينو أن تذهب بعض تلك الأموال إلى اللاعبات.

وقال إنفانتينو: "ما نريد القيام به أيضا، لكننا لم نقرر ذلك لأننا كنا نناقشه داخليا فقط، هو تخصيص جانبا من تلك الأموال، وأعني جزءا منها للاعبات إضافة لجزء للاتحاد من أجل الاستثمار في كرة القدم للشباب سواء بنين أو بنات".

وتابع إنفانتينو:" أن 110 ملايين دولار من تلك الأموال ستكون في شكل جوائز مالية، وسيتم تخصيص 42 مليون دولار متبقية كحصيلة مبدئية توزع على الأندية التي تشارك لاعباتها في البطولة".

جدير ذكره أنه تشكل الجائزة المالية الخطوة الثانية من خطة مؤلفة من 3 خطوات أعلن عنها إنفانتينو، فيما ستكون الخطوة الأولى هي الوصول لشروط وخدمات متساوية مثل الإقامة والرحلات الجوية لجميع اللاعبين واللاعبات الذين يلعبون في كأس العالم.