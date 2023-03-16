بالفيديو جنين تشيّع جثامين شهداءها الأربعة وسط مطالبات بالرد والانتقام

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:48 م
16 مارس 2023
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شيع  العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة جنين، اليوم الخميس16/3/2023م، جثامين 4 شهداء جنين ومخيمها ارتقوا في عملية اغتيال نفذتها قوات صهيونية خاصة عصر اليوم وسط مدينة جنين.

وشارك في موكب التشييع الذي انطلق من مستشفى جنين الآلاف من أبناء شعبنا ، وسط مطالبات بالرد والانتقام لدماء الشهداء.

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".

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