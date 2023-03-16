القيادي عز الدين: جريمة الاغتيال في جنين لن تمر مرور الكرام

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، مساء اليوم الخميس16/3/2023م، أن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا الفلسطيني في جنين مساء اليوم لن تمر مرور الكرام.

وقال عز الدين خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس":" إن جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها قوات صهيونية خاصة بحق مقاتلي ومجاهدي شعبنا الفلسطيني في جنين مساء اليوم سيتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وسيدفع ثمن هذه الجرائم".

وأضاف:" أن هناك العشرات الذين يسيرون على درب المقاومة لمواصلة طريق الشهداء وبأس المقاومة في جنين ومدن الضفة يجعل الاحتلال يتغول في دماء أبناء شعبنا".

وتابع :" تواصل الرد الفلسطيني على هذه الجريمة وغيرها من أشكال المقاومة المتنوعة من علميات تطال الداخل المحتل، هي نماذج ستخرج للاحتلال رعباً يضعهم جميعاً تحت قبضة المقاومين".

واستشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، مبينة أن الشهداء:" يوسف صالح بركات شريم ٢٩ عاماً، الشهيد نضال أمين زيدان خازم ٢٨ عاماً، الشهيد عمر محمد عوادين ١٦ عاماً، شهيد لم تعرف هويته بعد".