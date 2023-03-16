بالفيديو أربعـــة شهــــــــداء و18 إصابة بعملية اغتيال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

استشهد أربعة مقاومين، بعد ظهر اليوم الخميس 16-3-2023، في مدينة جنين بالضفة المحتلة، في عملية اغتيال من قبل قوات صهيونية خاصة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار على مقاومين خلال اقتحام مدينة جنين، حيث جرى استشهادهم على الفور وهما: نضال خازم قائد قوة البهاء في سريا القدس- كتيبة جنين، ويوسف شريم من كتائب القسام، فيما استشهد الشاب عمر عوادين خلال الاشتباكات المندلعة.

وبدورها، أكدت وزارة الصحة استشهاد أربعة شبان، إضافة لإصابة 18 شاباً 4 منهم بحالة خطرة، برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

وذكرت ذات المصادر، أنه تم محاصرة قوة من المستعربين التابعة للاحتلال داخل أحد المحال التجارية وسط مدينة جنين، وجيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة لإخلاء الجنود.

وفي ذات الإطار، قالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني: "أنه تم اغتيال ثلاثة فلسطينيين خلال تبادل إطلاق نار في مدينة جنين".





صورة سابقة للشهيد نضال خازم