موعد صرف شيكات الشؤون 2023- هل صرف شيكات الشؤون قبل رمضان؟ لا جديد يذكر ولا قديم يعاد فيما بتعلق بموعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في فلسطين 2023، سوى التصريحات التي تخرج بين فينة وأخرى اليت تقول إن الوزارة تبذل جهدا كبيراً لصرف شيكات الشؤون قبل بدء شهر رمضان المبارك 1444، لكن حتى اللحظة لم يخرج تصريح رسمي يؤكد موعد صرف مستحقات الشؤون لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2023، يتساءل المدرجون على كشوفات الشؤون الاجتماعية عن موعد صرف شيكات الشؤون أول دفعة من عام 2023، حتى يستطيعوا تموين شيئا بسيطا من متطلبات شهر رمضان المبارك الكثيرة، لذلك يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على متابعة ملف مستحقات الشؤون الاجتماعية وموعد صرفها وسيوافيكم بكل ما هو جديد بهذا الخصوص.

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون غزة

هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون غزة، قبل شهرين انطلقت تصريحات من مسؤولين في الوزارة تتحدث عن أن موعد أول دفعة لشيكات الشؤون ستكون في شهر فبراير بعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة، إلا إن الوعودات كانت كالفقاعات، متحججين بأن الاحتلال اقتطع من أموال المقاصة الأمر الذي أثر على ميزانية السلطة، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي أرسل أمواله لخزينة السلطة من ضمنها مستحقات الشؤون قبل أكثر من شهر.

ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، يأمل المستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية أن يتم صرف الدفعة الأولى لعام 2023 قبل حلول شهر رمضان المبارك، كون هذه الأموال تصرف للفئة الأشد فقرا في المجتمع الفلسطيني، والتي لا معيل لها سوى هذه الدفعة التي تُصرف في العادة والوضع الطبيعي أرع مرات في العام، لكن السلطة لا تلتزم بالمواعيد المحددة لصرفها وهو ما يثير غضب وامتعاض المستفيدين، وفي نهاية المقالة، نذكر أنه لا موعد محدد حتى اللحظة لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية.