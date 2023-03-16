الجهاد يزور ذوي الشهيد القائد الجنيدي في نابلس

استقبلت عائلة الشهيد القائد في سرايا القدس – كتيبة نابلس الشهيد المجاهد محمد أبو بكر "الجنيدي" في البلدة القديمة بمحافظة نابلس، وفداً من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء أمس.

وأكد الوفد الزائر فخر شعبنا وحركة الجهاد الإسلامي بالشهيد القائد محمد الجنيدي ومسيرته الجهادية الحافلة بالتضحية والعطاء وتأسيس كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس، والمشاركة في مجموعات عرين الأسود ودوره البارز في التصدي لقوات الاحتلال واستهداف جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وجدد الوفد البيعة والعهد لدماء الشهيد الجنيدي وأبطال كتيبة نابلس وكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم على طريق القدس ورسموا خارطة جديدة من خلال إشعال فتيل المواجهة مع الاحتلال في محافظات الضفة، وما نتج عن ذلك من انتفاضة ثورية في كل الساحات.

من جهتها رحبت عائلة الشهيد القائد الجنيدي بالوفد الذي جاء من أجل الوقوف معها واستذكار سيرة ومسيرة الشهداء وتقديم درع تكريمي للعائلة، والتأكيد على السير على نهج الشهداء المرسوم بالدماء حتى تطهير الأرض والمقدسات من دنس الغاصبين.

يذكر أن الشهيد القائد محمد الجنيدي ارتقى شهيدًا برفقة الشهيد القائد حسام اسليم من قادة سرايا القدس – كتيبة نابلس، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في 22 فبراير الماضي، حيث رفضا تسليم أنفسهما وبعثا برسالة خلال المعركة أكدا خلالها رفضهما الاستسلام حتى الشهادة.