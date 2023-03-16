منظمات حقوقية تتابع بقلق تزايد الاعتقالات سياسية في الضفة

أكد "مجموعة محامون من أجل العدالة"، انها لاحظت تزايدا في أعداد الاعتقالات التعسفية لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة ، في إطار متابعتها اليومية للحالة الحقوقية والقانونية منذ مطلع الأسبوع الحالي في محاكم ونيابات الضفة الغربية.

جهات حقوقية فلسطينية أعربت عن قلقها البالغ من ازدياد أعداد المعتقلين سياسيا وتعسفيا لدى الأجهزة الأمنية في الفضة الغربية منذ أواخر الأسبوع الماضي وحتى اليوم.

ووثقت المجموعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، 22 معتقلاً جرى اعتقالهم تعسفياً من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تحديداً الأمن الوقائي والمخابرات العامة، توزعوا بين مواطنين تم اعتقالهم خلال هذا الأسبوع وآخرين من أسابيع سابقة.

وجاء في بيان المجموعة، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خمسة مواطنين قبل أيام على خلفية المشاركة في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة في مدينة نابلس، فيما سُجلت اعتقالات على ذمة محافظ محافظة طولكرم.

وأضاف البيان، أن المجموعة حصلت على أربع قرارات إفراج لمواطنين ممن ذُكروا آنفا، بالإضافة إلى قرارين بالأمس لاثنين آخرين.

وشددت المجموعة على أنها “تلاحظ استغلال فترة إضراب نقابة المحامين منذ ما يقرب من أسبوعين من الأجهزة الأمنية والقضاء لغايات اعتقال المواطنين بشكل تعسفي، وكذلك تمديد توقيفهم في ظل غياب محامي الدفاع، وبالتالي الانتقاص من حقهم في المحاكمة العادلة”.