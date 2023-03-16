سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس 16-3-2023 وسجل محرك جوجل الشهير منذ ساعات الصباح الباكر وجود عمليات بحث واسعة من قبل الآلاف من المهتمين والمستثمرين من أجل التعرف على أسعار الذهب اليوم في سوريا وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة وجاءت تفاصيلها على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 16-3-2023

سعر غرام الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 414,000 ، مبيع 416,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 408,000 ، مبيع: 412,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 413,000 ، مبيع : 416,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في دمشق عيار 21 اليوم ، شراء: 408,000 ، مبيع: 412,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 445,714 وشراء 444,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 408,571 وشراء 407,524 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 390,000 وشراء 389,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 334,286 وشراء 333,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 260,000 وشراء 259,333 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 222,857 وشراء 222,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 13,861,714 وشراء 13,826,171 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,120,000 وشراء 3,112,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 445,714,286 شراء 444,571,429 ليرة .

ونريد ان ننوه إلى هذه الأسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي بسيط.