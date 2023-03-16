راصد جوي لمراسلنا: منخفض جوي قوي وطويل ينقذ الشتاء الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي عبد القادر صافي، اليوم الخميس 16 مارس 2023، عن تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقع الراصد الجوي صافي في مقابلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي قوي بدءًا من مساء يوم السبت المقبل 18 مارس 2023، مصحوباً برياح قوية وعواصف رعدية، وتسقط الأمطار فوق معظم الأراضي المناطق.

وأوضح الراصد، أن تأثير المنخفض الجوي يبدأ من مساء السبت وحتى ساعات مساء يوم الثلاثاء المقبل، وتهطل كميات جيدة من الأمطار مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن كمية الأمطار القادمة يمكن أن تعوض فترة الانحباس التي شهدتها فلسطين لاسيما في فترة المربعانية الماضية.

وعن حالة الطقس اليوم والخميس وغداً الجمعة، تتسم الأجواء بالدافئة والربيعية، وتكون باردة نسبيا في ساعات المساء والليل، وباردة جداً فوق المرتفعات الجبلية.

وتأثرت فلسطين قبل يومين بمنخفض جوي صاحبه مصحوب بكتلة هوائية باردة، وسقوط الأمطار فوق معظم المناطق الفلسطينية، قبل أن ينحسر في ساعات مساء يوم أمس الأربعاء.