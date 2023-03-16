الأسير المجاهد محمد أبو هشهش يتنسم عبير الحرية

قالت مؤســــسـة مهـجـة الـقـدس للـشــهـداء والأسـرى والجرحى: اليوم الخميس 16 مارس 2023: إن ســلـطـات الاحتلال الصهـيــونـي أفـرجـت عن الأسـير المجاهـد محمد إسحق محمود أبو هشهش (24 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 34 شهرًا و10 أيام.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلته بتاريخ 04/05/2020م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، والتحريض ضد الاحتلال وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة ومتفجرة تجاه قوات الاحتلال.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد أبو هشهش ولد بتاريخ 27/04/1999م، وهو أعزب، وله شقيق في سجن عوفر وهو سراج اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 07/08/2022م ومازال موقوفًا، وأفرج عن الأسير محمد من سجن عوفر.

من جهتها تـتـقــدم مؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس بالتهنئة القلبية الحارة من الأسير المحرر محمد أبو هشهش وعائلته المجاهدة، متمنية الإفراج العاجل عن جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الصهيوني.