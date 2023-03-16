"40" يوماً على إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان وسط تعرضه لظروف قاهرة وقاسية

‏ يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان "44 عامًا" من بلدة عرابة جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ"40" على التوالي رفضًا لاعتقاله، وسط ظروف صحية صعبة في عيادة سجن "الرملة"، بعد نقله من زنازين (الجلمة) مؤخرًا بعد تدهور وضعه الصحيّ.

وبيّن نادي الأسير، أنه وعلى مدار احتجازه في زنازين (الجلمة) تعرض لظروف قاهرة وقاسية جدًا، خلالها نكّلت أجهزة الاحتلال به عبر جملة من الإجراءات، وتعرض لضغوط كبيرة، عدا عن عملية نقله المتكرر للمحكمة التي فاقمت من معاناته.

وأوضح نادي الأسير؛ أنّ الأسير عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ، يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة، من قبل سلطات الاحتلال، يرافقها تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، خاصّة أنه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان في الخامس من شباط المنصرم، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.

الأسير عدنان يُعتبر من أبرز الأسرى الذين واجهوا الاحتلال بأمعائه الخاوية على مدار سنوات، حيث نفّذ خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، ووصلت مجموع الأيام التي أضرب فيها عن الطعام على مدار هذه السنوات (261) يومًا.

يُشار إلى أنّه تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا).