الأسرى مستمرون في النضال ضد السجّان لليوم الـ 31 حتى انتزاع متطلباتهم

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ 31 على التوالي، خطواتهم النضالية تصديًا لممارسات السجان الإسرائيلي، وتحديًا لإجراءات "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، وسط إجراءات تصعيدية جديدة.

وأعلنت الحركة الأسيرة عن برنامج احتجاجي يومي لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم من قبل إدارة السجون لهم، حتى نيل متطلباتهم.

وتتمثل خطوات الأسرى اليوم، بارتداء ملابس الشاباص للتعبير عن حالة الغضب لديهم، وإقامة تجمعات وجلسات بالساحات، لتوجيه رسائل للسجان الصهيوني بأن الأسرى مستمرون في تصعيد المواجهة، وتنظيم فعالية إرباك الليلي مساء اليوم.

وشرع الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.