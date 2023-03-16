3 إصابات بصفوف جنود الاحتلال بانفجار عبوة خلال اقتحام نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:59 ص
16 مارس 2023
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