عرين الأسود تعلن تصديها لاقتحام الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم الأبعاء، عن تصدي عناصرها لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية.

وقال عرين الأسود في بيان صحفي: "في هَذِهِ الأَثْناءْ مَجموعاتِ عَرينَ الأُسود تَتَصَدّى لإِقْتِحام قوات الإِحتلال لمدينة نابلس، المنطقة الشرقية وتَشْتَبِك بِصَلياتٍ مِنَ الرَّصاص المُبارك".

وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وحسب المصادر ذاتها، فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في شارع عمان شرق مدينة نابلس.

وقالت إن شابًا أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في المنطقة الشرقية بنابلس.

وذكر شهود عيان، إن باصات المستوطنين دخلت من بيت فوريك باتجاه قبر يوسف برفقة ترافقهم آليات الاحتلال.