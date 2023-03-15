تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الجمعة
16° - 13°
السبت
21° - 21°
الأحد
22° - 22°
الإثنين
21° - 21°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.59
يورو
3.79
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.06
جنيه إسترليني
4.25
الرئيسية
سوا
تفاصيل الخبر
سعر الدولار في مصر والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 مارس 2023
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:41 م
15 مارس 2023
سعر الدولار في مصر والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 مارس 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية في جمهورية مصر العربية.
إليكم أسعار صرف العملات اليوم الخميس في مصر:
متعلقات
سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 15 مارس 2023
11:28 م
الدولار يعود للانخفاض مقابل الشيكل اليوم الخميس 9 مارس 2023
06:14 ص
كيف جاء سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس 2 مارس 2023؟
06:20 ص
سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 2 مارس 2023
11:48 م
عاجل