سعر الدولار في مصر والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 مارس 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:41 م
15 مارس 2023
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سعر الدولار في مصر والعملات الأجنبية اليوم الخميس 16 مارس 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الاجنبية في جمهورية مصر العربية.

إليكم أسعار صرف العملات اليوم الخميس في مصر:

أسعار صرف العملات في مصر اليوم الخميس.PNG
 

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