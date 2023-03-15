سعر الذهب  في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 16-3-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 م
15 مارس 2023
سعر الذهب  في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 16-3-2023
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سعر الذهب  في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 16-3-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر إلى أسعار جرامات الذهب في العراق كافة أي بجميع العيارات ونكرر هذه المقالة يوميا ونحدث فيها كافة الأسعار كما هو الآن ويترتب على الجميع في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية وهو على النحو الآتي:_

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 16-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي :

الوحدة دينار عراقي   دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار  24  وصل عند مستوى 90,159 دينار و61.71 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 82,647 دينار و56.57 دولار .

اسعار الذهب عيار 21      وصل عند مستوى 78,891 دينار و54.00 دولار .

اسعار الذهب عيار 18      وصل عند مستوى 67,620 دينار و46.28 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 52,593 دينارو36.00 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 45,080 دينار  و30.86 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 2,803,951 دينار و1,919 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 631,130 دينار و431.98 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 90,159,203 دينار و61,711 دولار .

سعر الذهب في العراق اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي :

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

15 مارس    90,103     78,842     67,578     52,560     45,051

14 مارس    89,337     78,172     67,004     52,114     44,668

13 مارس    89,929     78,690     67,448     52,459     44,965

12 مارس    87,285     76,376     65,465     50,916     43,642

11 مارس    87,285     76,376     65,465     50,916     43,642

10 مارس    87,548     76,607     65,662     51,070     43,774

9 مارس      86,019     75,269     64,515     50,178     43,010

8 مارس      85,358     74,690     64,020     49,792     42,679

7 مارس      85,206     74,557     63,905     49,704     42,603

6 مارس      86,742     75,901     65,058     50,600     43,371

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 16-3-2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب  في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 16-3-2023  نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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