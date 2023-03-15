سعر الذهب  في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الخميس 16-3-2023

سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 16-3-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم بشكل مباشر إلى أسعار جرامات الذهب في العراق كافة أي بجميع العيارات ونكرر هذه المقالة يوميا ونحدث فيها كافة الأسعار كما هو الآن ويترتب على الجميع في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية وهو على النحو الآتي:_

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 16-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي :

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 90,159 دينار و61.71 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 82,647 دينار و56.57 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 78,891 دينار و54.00 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 67,620 دينار و46.28 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 52,593 دينارو36.00 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 45,080 دينار و30.86 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 2,803,951 دينار و1,919 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 631,130 دينار و431.98 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 90,159,203 دينار و61,711 دولار .

سعر الذهب في العراق اليوم عيار 21

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 مارس 90,103 78,842 67,578 52,560 45,051

14 مارس 89,337 78,172 67,004 52,114 44,668

13 مارس 89,929 78,690 67,448 52,459 44,965

12 مارس 87,285 76,376 65,465 50,916 43,642

11 مارس 87,285 76,376 65,465 50,916 43,642

10 مارس 87,548 76,607 65,662 51,070 43,774

9 مارس 86,019 75,269 64,515 50,178 43,010

8 مارس 85,358 74,690 64,020 49,792 42,679

7 مارس 85,206 74,557 63,905 49,704 42,603

6 مارس 86,742 75,901 65,058 50,600 43,371

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الخميس 16-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .