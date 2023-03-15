طولكرم: الاحتلال يوافق على الخط الثالث للكهرباء

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأربعاء، إن العمل على تركيب الخط الثالث للكهرباء في المدينة، سيبدأ قريبا جدا.

وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي، إن مدير عام الارتباط المدني بطولكرم نصر مفلح، أبلغ المحافظة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخط الثالث للكهرباء بواقع (350) أمبير.

وأشار إلى أنه ستكون هناك ترتيبات للعمل بهذا الخط مع بلدية طولكرم، ما سيساهم بحل أزمة النقص بالقدرة الكهربائية ويخفف من معاناة المواطنين.

الجدير بالذكر، أن مدينة طولكرم تتزود بخطي كهرباء من الشركة القطرية الإسرائيلية هما خط رقم (1) وخط رقم (2)، يحمل كل خط 430 أمبير بما مجموعه 860 أمبير أو ما يعادل 30 ميغاواط.