"هرتسوغ" يحذر من اندلاع حرب حرب أهلية في "إسرائيل"..!

قال الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" قد تصل إلى حرب أهلية.

وأضاف هرتسوع في خطاب له لعرض مخططه الجديد بشأن "الإصلاحات القضائية": "حرب أهلية أمر غير مستبعد، ومن يظن أننا لن نصل لذلك فليس لديه فكرة عما نعيشه".

وفي وقت سابق حذر رئيس كيان الاحتلال، من أن الوضع في بلاده "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية"، إثر الانقسام الذي خلّفته خطة حكومية لإصلاح القضاء.

وتحدث هرتسوغ، على ضوء التصويت المرتقب في الكنيست الإسرائيلي على الخطة الحكومية، وعلى وقع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي الذي تجلّى في مظاهرات ضخمة تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وقال: "أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأضاف "ليس سراً أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها".

وأوضح هرتسوغ، أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".