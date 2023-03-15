امساكية رمضان 2023 في جدة بصيغة pdf - توقيت المغرب والافطار

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امساكية رمضان 2023 في جدة بصيغة pdf

ويمكن لكم بعد هذه المقدمة من التعرف على كافة توقيت الصلوات من امساكية رمضان 2023 في جدة بصيغة pdf وهو في السطور التي تلي ذلك .

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الخميس 1 23 مارس, 2023 05:09 am 12:30 pm 03:55 pm 06:35 pm 08:05 pm

الجمعة 2 24 مارس, 2023 05:08 am 12:29 pm 03:54 pm 06:35 pm 08:05 pm

السبت 3 25 مارس, 2023 05:07 am 12:29 pm 03:54 pm 06:36 pm 08:06 pm

الأحد 4 26 مارس, 2023 05:06 am 12:29 pm 03:54 pm 06:36 pm 08:06 pm

الاثنين 5 27 مارس, 2023 05:05 am 12:29 pm 03:54 pm 06:36 pm 08:06 pm

الثلاثاء 6 28 مارس, 2023 05:04 am 12:28 pm 03:53 pm 06:36 pm 08:06 pm

الأربعاء 7 29 مارس, 2023 05:03 am 12:28 pm 03:53 pm 06:37 pm 08:07 pm

الخميس 8 30 مارس, 2023 05:02 am 12:28 pm 03:53 pm 06:37 pm 08:07 pm

الجمعة 9 31 مارس, 2023 05:01 am 12:27 pm 03:53 pm 06:37 pm 08:07 pm

السبت 10 01 أبريل, 2023 05:00 am 12:27 pm 03:52 pm 06:38 pm 08:08 pm

الأحد 11 02 أبريل, 2023 04:59 am 12:27 pm 03:52 pm 06:38 pm 08:08 pm

الاثنين 12 03 أبريل, 2023 04:58 am 12:26 pm 03:52 pm 06:38 pm 08:08 pm

الثلاثاء 13 04 أبريل, 2023 04:57 am 12:26 pm 03:51 pm 06:39 pm 08:09 pm

الأربعاء 14 05 أبريل, 2023 04:56 am 12:26 pm 03:51 pm 06:39 pm 08:09 pm

الخميس 15 06 أبريل, 2023 04:55 am 12:26 pm 03:51 pm 06:39 pm 08:09 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الجمعة 16 07 أبريل, 2023 04:54 am 12:25 pm 03:50 pm 06:40 pm 08:10 pm

السبت 17 08 أبريل, 2023 04:53 am 12:25 pm 03:50 pm 06:40 pm 08:10 pm

الأحد 18 09 أبريل, 2023 04:52 am 12:25 pm 03:50 pm 06:40 pm 08:10 pm

الاثنين 19 10 أبريل, 2023 04:51 am 12:24 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm

الثلاثاء 20 11 أبريل, 2023 04:50 am 12:24 pm 03:49 pm 06:41 pm 08:11 pm

الأربعاء 21 12 أبريل, 2023 04:49 am 12:24 pm 03:48 pm 06:41 pm 08:11 pm

الخميس 22 13 أبريل, 2023 04:48 am 12:24 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm

الجمعة 23 14 أبريل, 2023 04:47 am 12:23 pm 03:48 pm 06:42 pm 08:12 pm

السبت 24 15 أبريل, 2023 04:46 am 12:23 pm 03:47 pm 06:42 pm 08:12 pm

الأحد 25 16 أبريل, 2023 04:45 am 12:23 pm 03:47 pm 06:43 pm 08:13 pm

الاثنين 26 17 أبريل, 2023 04:44 am 12:23 pm 03:47 pm 06:43 pm 08:13 pm

الثلاثاء 27 18 أبريل, 2023 04:43 am 12:22 pm 03:46 pm 06:43 pm 08:13 pm

الأربعاء 28 19 أبريل, 2023 04:42 am 12:22 pm 03:46 pm 06:44 pm 08:14 pm

الخميس 29 20 أبريل, 2023 04:41 am 12:22 pm 03:45 pm 06:44 pm 08:14 pm

الجمعة 30 21 أبريل, 2023 04:40 am 12:22 pm 03:45 pm 06:44 pm 08:14 pm.

امساكية رمضان 2023 في جدة pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 في جدة بصيغة pdf وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على العبارات القوية للتهنئة بهذه المناسبة وهي .

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان 2023 في جدة بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .