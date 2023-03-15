امساكية رمضان 2023 في الرياض بصيغة pdf - أوقات الإفطار

امساكية رمضان 2023 في الرياض بصيغة pdf ، ولا يزال مئات الالاف من الأشخاص يبحثون بصورة دورية على الانترنت وبالتحديد عبر موقع جوجل الشهير للتعرف على رزمانة وامساكية رمضان 2023 في الرياض حيث حرص فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تخص هذا الموضوع إذ أن الفريق يعكف في هذه الأيام على وضع كامل معظم الامساكيات في العديد من المحافظات والعواصم بالدول العربية كما هو الحال هنا ، وفي الأسفل وضعنا لكم عبارات جميلة يمكن تداولها وارسالها عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وفيما يلي باقي التفاصيل :

امساكية رمضان 2023 في الرياض

وبعد هذه المقدمة تتعرفون بصورة دورية ومباشرة على امساكية رمضان 2023 الرياض ويمكن لكم الاطلاع عليها وهي في الفقرة التالية .

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الخميس 1 23 مارس، 2023 04:47 ص 06:03 ص 12:08 م 03:34 م 06:13 م 07:29 م

الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:45 ص 06:01 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م

السبت 3 25 مارس، 2023 04:44 ص 06:00 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:30 م

الأحد 4 26 مارس، 2023 04:43 ص 05:59 ص 12:07 م 03:34 م 06:14 م 07:31 م

الأثنين 5 27 مارس، 2023 04:41 ص 05:58 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:31 م

الثلاثاء 6 28 مارس، 2023 04:40 ص 05:57 ص 12:06 م 03:34 م 06:15 م 07:32 م

الأربعاء 7 29 مارس، 2023 04:39 ص 05:56 ص 12:06 م 03:33 م 06:16 م 07:32 م

الخميس 8 30 مارس، 2023 04:38 ص 05:55 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م

الجمعة 9 31 مارس، 2023 04:37 ص 05:54 ص 12:05 م 03:33 م 06:16 م 07:33 م

السبت 10 01 أبريل، 2023 04:36 ص 05:53 ص 12:05 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م

الأحد 11 02 أبريل، 2023 04:35 ص 05:52 ص 12:04 م 03:33 م 06:17 م 07:34 م

الأثنين 12 03 أبريل، 2023 04:34 ص 05:51 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م

الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م

الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:31 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م

الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:30 ص 05:48 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م

الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:29 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:37 م

السبت 17 08 أبريل، 2023 04:28 ص 05:46 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:37 م

الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:27 ص 05:45 ص 12:02 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م

الأثنين 19 10 أبريل، 2023 04:26 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م

الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:25 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م

الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:24 ص 05:42 ص 12:02 م 03:31 م 06:22 م 07:40 م

الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:23 ص 05:41 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م

الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:21 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:41 م

السبت 24 15 أبريل، 2023 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م

الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م

الأثنين 26 17 أبريل، 2023 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م

الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م

الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م

الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:45 م

الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:14 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:26 م 07:45 م.

امساكية رمضان 2023 في الرياض pdf

ولقد وضعنا لكم رابط تحميل امساكية رمضان 2023 في الرياض بصيغة pdf وهو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف على العبارات القوية للتهنئة بهذه المناسبة وهي .

عبارات تهنئة استقبال رمضان 2023 جميلة

أولا: وفي العبارة الأولى من تهنئة استقبال رمضان 2023 ، أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

ثانيا: العبارة الثانية ، بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

ثالثا: العبارة الثالثة ، الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن ويجمعني بك في ظل الرحمن، ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رابعا: رمضان وغفران الكريم المنان ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجِنان.

خامسا: العبارة الرابعة ، جعلك الله من المقبولين المعفو عنهم يوم الدين، ورزقك الطاعات في شهره الكريم.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول امساكية رمضان 2023 في الرياض بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .