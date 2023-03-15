ليبرمان: حادثة مجيدو من أخطر الحوادث التي شهدناها

أكد عضو الكنيست "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، أن حادثة مجيدو الأمنية تعتبر من أخطر الحوادث التي شهدناها.

وقال ليبرمان وفق ما أورده الإعلام العبري، إن احتواء الحادثة يشكل ضررًا لقدرة الردع وتغييرًا في المعادلة في مواجهة المنظمات.

ونفى جيش الاحتلال "الإسرائيلي ما تداولته وسائل إعلام عبرية أن يكون طلب الرد على العملية بقصف أهداف في لبنان وأن المستوى السياسي رفض ذلك .. ويقول إن هناك تنسيق كبير بينهما

وتحت بند سمح بالنشر، قال موقع "واللاه" العبري، إن مسلحًا تسلل من لبنان ووضع القنبلة التي انفجرت عند مفترق مجدو وبعد ساعات قُتل قرب الحدود اللبنانية وكان يرتدي حزام ناسف.

وحسب الموقع العبري، فإن "إسرائيل" تفحص احتمال تورط حزب الله ويفكرون في كيفية الرد - ليس من الواضح كيف ومتى ومن أين دخل البلاد، هويته غير معروفة".

وذكر الاعلام العبري، انه لم يتم معرفة هوية الشاب القادم من لبنان والذي قتله، فيما يتم احتجاز جثمانه بعد تفجيره عبوة ناسفة قرب مجدو بالداخل المحتل قبل أيام.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى ان السائق الذي نقل منفذ عملية التفجير في مجدو خضع للتحقيق وأفرج عنه لاحقًا.