الاحتلال يعلّق على معلومات بشأن الرد على العملية بقصف لبنان..!

علّق جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، على ما تداوله الإعلام العبري أن يكون طلب الرد على العملية بقصف أهداف في لبنان.

ونفى جيش الاحتلال "الإسرائيلي ما تداولته وسائل إعلام عبرية أن يكون طلب الرد على العملية بقصف أهداف في لبنان وأن المستوى السياسي رفض ذلك .. ويقول إن هناك تنسيق كبير بينهما

تحت بند سمح بالنشر، قال موقع "واللاه" العبري، إن مسلحًا تسلل من لبنان ووضع القنبلة التي انفجرت عند مفترق مجدو وبعد ساعات قُتل قرب الحدود اللبنانية وكان يرتدي حزام ناسف.

وحسب الموقع العبري، فإن "إسرائيل" تفحص احتمال تورط حزب الله ويفكرون في كيفية الرد - ليس من الواضح كيف ومتى ومن أين دخل البلاد، هويته غير معروفة".