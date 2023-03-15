انفجار "مفترق مجدو" ..قد تشعل تفاصيله مواجهة متعددة الجبهات؟!

وسط تكتيم "إسرائيلي" كبير على تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مفترق مجدو في الداخل المحتل، والذي أصيب فيه شاب بجروح خطيرة، والذي أحدثت الإشاعات حوله حالة من الارباك والخوف لدي "الإسرائيليين"، والذي زاد من تفاقمها خلال الساعات الماضية هو التجاهل الحكومي الرسمي "الإسرائيلي" على المستويين " السياسي والعسكري" لكافة الوسائل الإعلامية "الإسرائيلية" التي بدأت تتشر تكهناتها حول "انفجار مجدو".

إلى أين ستمضي الأمور؟ سؤال طرحه الصحفيين "الإسرائيليين" الذين عبروا عن غضبهم لتجاهل الرسمي"الإسرائيلي" لهم وتركهم لحالة الغير مؤكد "التكهنات" حول تفاصيل انفجار"مجدو".

ويوم الاثنين الماضي 13/3/2023، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إصابة مستوطن بجروح خطيرة، جراء انفجار وقع على طريق مجدو في الداخل المحتل بسبب عبوة ناسفة على جانب الطريق، ليلعن عقبها الجيش، فرض حظر النشر على تفاصيل الانفجار وفتح تحقيقاًَ يشارك به جهاز "الشاباك".

"غالانت" لم يغادر مكانه

وأمس الثلاثاء، كشفت مصادر عبرية، عن تفاصيل جلسة أمنية عاجلة لقيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حول تفاصيل حدث أمني محظور النشر عنه حول تفجير في مجدو استمر لأكثر من 24 ساعة.

وبحسب المراسل العسكري نوعم أمير، فإن المؤسسة الأمنية بأكملها شاركت بالتقييمات الأمنية الذي أجراها وزير الجيش وزير يوآف غالانت في أعقاب الحوادث الأمنية الأخيرة، لافتا إلى أن "غالانت" لم يغادر مبنى وزارة الحرب الكيرياه منذ 24 ساعة.

"نتنياهو"يقطع زيارته

وبعد مشاورات أمنية اجراه "بنيامين نتنياهو" مع "الوزير يوآف غالانت"، ظهر اليوم، أكد عزمه تقصير زيارته للعاصمة الألمانية برلين والعودة لـ"تل أبيب" لمتابعة القضية الأمنية التي لا تزال ممنوعة من النشر"مجدو"

وبحسب قناة كان، فإن " نتنياهو" أعلن تقصير مدة زيارته لبرلين، والعودة لـ"تل أبيب" يوم غدٍ الخميس.

الإعلان عن التفاصيل

وعند السابعة من مساء اليوم، يعتزم جيش الاحتلال نشر تفاصيل الانفجار الذي وقع قرب مفترق مجدو بالداخل المحتل، والذي أصيب فيه شاب بجروح خطيرة.

جاء إعلان الجيش على لسان ما يسمي رئيس الأركان"هرتسي هاليفي" في لقاء مع الاحتياط في قاعدة "تسأليم".

وفي اشارة إلى أن الحدث مرتبط في حزب الله وإيران قال"هرتسي هاليفي":" نحن ننظر إلى حزب الله ونفهم أنه يجب القيام بالاستعدادات اللازمة، وحول إيران "يجب الاستعداد لحدث على جبهات عدة تشمل إيران".

حزب الله..؟

وعللت بعض وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، أن تهديدات "هرتسي هاليفي" لحزب الله، التي لم تأتي من فراغ، وإنما وفق معلومات جديدة أفضت لها التحقيقات حول انفجار "مجدو".

وبحسب الاعلام العبرية، فإن المعلومات المتاحة حتى الآن حول انفجار اللغم عند مفترق مجدو هي أن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تعتبر أن اللغم الذي انفجر شبيه بألغام نصبها حزب الله ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأن خلفية الانفجار "مجدو" قومية وتربط بين هذا الانفجار وبين انفجار في مستوطنة "بيتار عيليت" وآخر في منطقة القدس.

وينتظر "الإسرائيليين" نشر الرقابة "الإسرائيلية" الليلة، تفاصيل انفجار "مجدو"، في ظل الاحداث المتتاليه التي طرأت على المستويين "الإسرائيلي"، خاصة أن بعض من أعضاء الكنيست "الإسرائيلي" بدأت تطالب برد حاسم من قبل الجيش على المتورطين بالحادث، فقد قال عضو الكنيست من الليكود "داني دانون": إن الحدث الأمني في شمال البلاد هو بمثابة تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وحان وقت اتخاذ قرار حاسم للرد على أعداء "إسرائيل" المتورطين بالحادث.