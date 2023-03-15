رئيس اركان جيش الاحتلال: يجب الاستعداد لحدث على جبهات عدة تشمل إيران

نقلت القناة 14 العبرية اليوم الأربعاء عن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي قوله: "يجب الاستعداد لحدث على جبهات عدة تشمل إيران".

وكانت وسائل الاعلام العبرية ذكرت بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الاحتلال، يوآف غالانت، عقدا مداولات أمنية، تقرر في ختامها تقصير زيارة نتنياهو إلى برلين، التي يتوجه إليها مساء اليوم ويعود غدا إلى "إسرائيل".

وقالت مصادر عبرية إن ضباطا كبارا في جيش الاحتلال أوصوا، منذ أمس، بنشر معلومات "بصورة مراقبة" تتعلق بانفجار اللغم عند مفترق مجدو، أول من أمس، لكن المستوى السياسي مارس ضغوطا من أجل استمرار التعتيم على هذه القضية، التي توصف بأنها "قضية أمنية غير مألوفة".

وأشار الضباط الذين دعوا إلى التوقف عن التعتيم على "القضية الأمنية" إلى أن "طوفانا من الشائعات" انتشر في اليومين الأخيرين في أوساط الجمهور، الأمر الذي يلحق ضررا وهلعا.

وكانت القناة 13 العبرية أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستنشر الليلة تفاصيل الحدث في الشمال.

وبحسب الاعلام العبرية، فإن المعلومات المتاحة حتى الآن حول انفجار اللغم عند مفترق مجدو هي أن أجهزة الأمن "الإسرائيلية" تعتبر أن اللغم الذي انفجر شبيه بألغام نصبها حزب الله ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن خلفية الانفجار قومية وتربط بين هذا الانفجار وبين انفجار في مستوطنة "بيتار عيليت" وآخر في منطقة القدس.