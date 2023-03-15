تدهور الحالة الصحية للأسير محمد مهرة من قطاع غزة

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 15/3/2023م، أن تدهورًا طرأ على الوضع الصحي للأسير محمد العبد مهرة من سكان جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير محمد العبد مهرة من سكان جباليا شمال قطاع غزة، نتيجة إصابته بشظايا وإصابات قبل اعتقاله وتعرض لإهمال طبي"، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

يشار إلى أن الأسير محمد عبد موسى مهرة (33 عامًا)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومحكوم بالسجن 26 عامًا، قضى منهم 15عاماً على التوالي في سجون الاحتلال.