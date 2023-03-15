الاوقاف غزة تصدر تعليمات بشأن التراويح: عدم القراءة من الصحف والركعة لا تقل عن نصف صفحة

أعلنت وزارة الاوقاف بغزة اليوم الأربعاء 15/3/2023 سلسلة من التوجيهات لائمة المساجد ، بخصوص صلاة التراويح بالتزامن من اقتراب شهر رمضان 2023.

وفيما أهم التعليمات ، التي شملت على قراءة على عدم القراءة من المصحف في التروايح قدر المستطاع ، وعدم استعمال الجوال او المصحف، الاصل في التراويح الإطالة ولذلك يمنع ان يقرأ الإمام أقل من ثلث صفحة الي نصفها في الركعة الواحدة مع ضرورة تعويد الناس على ذلك بشكل متدرج.

فيما يلي التعليمات كاملة :

1-مراجعة محفوظات من القران الكريم مبكرا والحرص على عدم القراءة من المصحف في التروايح قدر المستطاع ، وعدم استعمال الجوال او المصحف في الفرض مطلقا .

2-البدء في سورة محددة والبناء عليها دون انتقاء او تنكيس ، مع ضرورة مراجعة تفسير الأيات ، وبلا بأس من توضيح بعض معانيها وفوائدها للناس بشكل مختصر .

3-الاصل في التراويح الإطالة ولذلك يمنع ان يقرأ الإمام أقل من ثلث صفحة الي نصفها في الركعة الواحدة مع ضرورة تعويد الناس على ذلك بشكل متدرج ، وتجب متابعة الأئمة ومحاسبة الذين يخلون بالصلاة تقصيراً وإسراعاً.

4-الاهتمام بالتلاوة الحسنة مع حضور القلب وعدم الإيغال في التغني المذموم القائم على رفع الصوت والتمطيط المنهي عند الذي يحطم قواعد التلاوة ويفسد حضور القلب.

5-منع الانتقال بين المساجد للتراويح والقيام في كل ليلة وخاصة الذين يتنكسبون من ذلك والاكتفاء بإمام واحد أو اثنين للمناوبة لكل مسجد.

6-ضرورة منع تقليد القراء الكبار فإن ذلك لا يخلو من تكلف يذهب الخشوع ويؤثر على سلامة التلاوة ، وينفر العامة والخاصة.

7-ينبغي ان يحرص الإمام على هيئته رائحته وملابسه وهندامه ولا يليق إمامة الناس بالبنطال دون عباءة مناسبة ونحن ذلك فغنه أدعى لحصول الهيبة .

8-المحافظة على صلاة الوتر ثلاثا وليس واحدة

9- ينهى التقليص والصراخ في دعاء القنوت في الوتر وليحرص الإمام ان يكون دعاءه قصيراً وان يلتزم المأثور ما استطاع الي ذلك سيبلا.