الرئيس السوري الأسد يلتقي بوتين اليوم بالتزامن مع اجتماع رباعي مرتقب لعدد من الدول

من المقرر ان يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاربعاء 15/3/2023 بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في أول زيارةٍ رسميةٍ له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي.

زيارة الرئيس الأسد لروسيا تأتي قبل يومٍ من اجتماعٍ رباعي مرتقب تحتضنه موسكو بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا.

الرئاسة الروسية ، أوضحت أنّ مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الأسد جرت في مطار "ڤنوكوڤا" الدولي في موسكو، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين، وألكسندر يفيموف، سفير روسيا في دمشق، وبشار الجعفري، سفير سوريا في موسكو، مشيرة إلى أن بوتين سيستقبل الرئيس الأسد اليوم الأربعاء.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أنه ستتم مناقشة قضايا الساعة، المتعلقة بتطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والإنسانية.

الزيارة تأتي قبل يوم من اجتماع رباعي يضم نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو، وقبل محادثات مقررة بين وزراء خارجية الدول الأربع لاحقاً، حيث تدعم موسكو تقارباً بين دمشق وأنقرة، كما استضافت محادثات سابقة بين وزيري دفاعهما، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتستهدف عقد اجتماعات مستقبلية أكثر تطوراً وأرفع مستوى.