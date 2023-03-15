متطرفون يواصلون اقتحام باحات الأقصى ودعوات لشد الرحال لإفشال مخططات الاحتلال

يواصل عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء 15/3/2023 ، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ذكرت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وجددت الجهات المقدسية دعواتها للرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية، وسط مواصلة من شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند أبوابه الخارجية وتدقق فيها.