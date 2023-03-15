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العثور على جثة المستوطن الذي فقد بحادثة انهيار الرافعة على شواطئ أسدود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:50 ص
15 مارس 2023
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