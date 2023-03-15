إصابة شاب واعتقال آخرين في مواجهات اندلعت في الخليل

أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقال خمسة مواطنين من بلدة سعير، شمال شرق الخليل، بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجاهد نمر الفروخ، وعزيز الفروخ ونجله مأمون، وأحمد رائد الفروخ، ورشاد إبراهيم جرادات.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الكتف ونُقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.