أسير من جنين يدخل عامه الـ "18" في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:07 ص
15 مارس 2023
الأسير بلال كميل.jfif
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قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023: إن الأسير المجاهد بلال أمين محمود كميل (45 عامًا) من بلدة قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت مهجة القدس في تصريح صفي صدر عنها، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 15/03/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (20) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي ونشاطه العسكري ضد قوات الاحتلال.
يشار إلى أن الأسير بلال كميل ولد بتاريخ 01/01/1978م وهو متزوج ولديه أربعة من الأبناء؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.

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