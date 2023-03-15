طقس فلسطين.. استمرار تأثير المنخفض الجوي وسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج